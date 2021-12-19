«Реал» — «Кадис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
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В ночь с 19 на 20 декабря состоится матч «Реал» — «Кадис». Встреча 18-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Кадис».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Сантьяго Хайме Латре. Ему будут помогать ассистенты Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный рефери – Херман Сид Камачо.
«Реал» набрал 42 очка в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кадис» за 17 матчей заработал 13 очков, команда располагается на 18-м месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».
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