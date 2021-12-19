«Милан» — «Наполи»: объявлены стартовые составы команд на центральный матч Серии А

«Милан» и «Наполи» объявили стартовые составы на центральный матч 18-го тура итальянской Серии А.

«Милан»: Меньян, Флоренци, Томори, Романьоли, Балло-Туре, Тонали, Кессье, Мессиас, Браим Диас, Крунич, Ибрагимович.

Запасные: Миранте, Тэтэрушану, Габбия, Калюлю, Бакайоко, Беннасер, Кастильехо, Салемакерс, Мальдини, Жиру.

«Наполи»: Оспина, Малькюи, Ррахмани, Жезус, Ди Лоренцо, Демме, Замбо-Ангисса, Зелиньски, Лосано, Элмас, Петанья.

Запасные: Мерет, Марфелла, Гулям, Дзаноли, Лоботка, Уна, Политано, Мертенс.

Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, начало — в 22:45 мск.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата, набрав 39 очков. У «Наполи» 36 баллов, команда Лучано Спаллетти идёт четвёртой.