Кейн: если бы Сон и Алли реализовали свои моменты, игра была бы решена

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал результат матча с «Ливерпулем» (2:2) в 18-м туре АПЛ.

«Это была отличная игра, и я уверен, что болельщикам тоже было классно её смотреть. У обеих команд было много моментов. У нас было несколько явных моментов, которые мы должны были реализовать, честно говоря. В целом это была тяжёлая битва против очень хорошей команды. Мы движемся дальше.



Когда мы вели 1:0, у нас было два очевидных момента. Сонни попытался обвести вратаря, он (Алисон. — Прим. «Чемпионата») также сделал отличный сейв после удара Деле. Если бы мы забили, то игра была бы решена. Когда ты играешь против топ-соперника, нужно реализовывать свои моменты, и у нас было всё, чтобы одержать победу. В целом я думаю, что мы отлично сыграли», — сказал Кейн в эфире Sky Sports.

Кейн открывает счёт в матче:

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