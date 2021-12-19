«Реал» — «Кадис»: стартовые составы команд на матч 18-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Кадиса» на матч 18-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Кадис».



«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Васкес, Вальверде, Каземиро, Кроос, Жуниор, Бензема, Азар.



Запасные: Фуидиас, Лопес, Начо, Гутьеррес, Вальехо, Бланко, Себальос, Камавинга, Гонсалес, Йович.



«Кадис»: Ледесма, Эспино, Хименес, Кала, Акапо, Йонссон, Аларкон, Алехо, Фернандес, Собрино, Лосано.



Запасные: Хиль, Чуст, Ароян, Лопес, Парра, Бастида, Кальдерон, Хименес, Осмаич, Чапела, Негредо, Переа.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Сантьяго Хайме Латре. Ему будут помогать ассистенты Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный рефери – Херман Сид Камачо.