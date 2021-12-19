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«Челси» не смог обыграть «Вулверхэмптон» в матче чемпионата Англии

«Челси» не смог обыграть «Вулверхэмптон» в матче чемпионата Англии
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Сегодня, 19 декабря, на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Челси». Команды сыграли вничью – 0:0.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогали ему ассистенты Стюарт Бёрт и Николас Хоптон. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.

«Челси» набрал 38 очков в 18 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (25) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», набравший 44 очка в 18 играх. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

В 19-м туре АПЛ «Челси» сыграет на выезде с «Астон Виллой», а «Вулверхэмптон» примет дома «Уотфорд». Обе встречи состоятся 26 декабря.

Англия - Премьер-лига. 18-й тур
19 декабря 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 0
Челси
Лондон
Комментарии
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