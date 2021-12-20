«Наполи» с минимальным счётом одолел «Милан» на выезде
Поделиться
«Наполи» одержал победу над «Миланом» в матче 18-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол в матче на 5-й минуте забил македонский полузащитник Элиф Элмас, ему ассистировал поляк Пётр Зелиньски. В компенсированное время ко второму тайму ивуарийский хавбек миланцев Франк Кессье сравнял счёт, но арбитр матча Давиде Масса отменил взятие ворот после просмотра ВАР, зафиксировав офсайд у француза Оливье Жиру.
«Наполи» набрал 39 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А, опередив как раз «Милан». У команды Стефано Пиоли тоже 39 баллов, но она уступает неаполитанцам по дополнительным показателям.
Комментарии
- 20 декабря 2021
-
00:55
-
00:49
-
00:42
-
00:35
-
00:27
-
00:16
- 19 декабря 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:45
-
23:34
-
23:32
-
23:29
-
23:02
-
22:52
-
22:50
-
22:36
-
22:35
-
22:26
-
22:21
-
22:18
-
22:09
-
22:04
-
21:52
-
21:46
-
21:41
-
21:29
-
21:25
-
21:20
-
21:14
-
21:09
-
21:06
-
21:02
-
20:55
-
20:40
-
20:33
Партнерский контент