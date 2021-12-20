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«Наполи» с минимальным счётом одолел «Милан» на выезде

«Наполи» с минимальным счётом одолел «Милан» на выезде
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«Наполи» одержал победу над «Миланом» в матче 18-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче на 5-й минуте забил македонский полузащитник Элиф Элмас, ему ассистировал поляк Пётр Зелиньски. В компенсированное время ко второму тайму ивуарийский хавбек миланцев Франк Кессье сравнял счёт, но арбитр матча Давиде Масса отменил взятие ворот после просмотра ВАР, зафиксировав офсайд у француза Оливье Жиру.

«Наполи» набрал 39 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А, опередив как раз «Милан». У команды Стефано Пиоли тоже 39 баллов, но она уступает неаполитанцам по дополнительным показателям.

Италия - Серия А. 18-й тур
19 декабря 2021, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Элмас – 5'
Комментарии
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