«Реал» не смог обыграть «Кадис» в матче 18-го тура Примеры

В ночь с 19 на 20 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 18-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Кадис». Команды сыграли вничью – 0:0.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Сантьяго Хайме Латре. Ему помогали ассистенты Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный рефери – Херман Сид Камачо.



«Реал» набрал 43 очка в 18 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кадис» за 17 матчей заработал 14 очков, команда располагается на 19-м месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».



В следующем матче чемпионата Испании «Реал» сыграет на выезде с «Атлетиком», а «Кадис» примет дома «Севилью». Первая встреча состоится 22 декабря, а вторая 3 января.