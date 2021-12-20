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Спаллетти прокомментировал победу «Наполи» в матче с «Миланом»

Спаллетти прокомментировал победу «Наполи» в матче с «Миланом»
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу в матче 18-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0).

«Что действительно порадовало меня, так это то, что мы не садились слишком глубоко в последние пять минут, мы сохранили баланс даже после того, как вырвались вперёд. Физическая подготовка — это основа футбола, но у нас были шансы сделать счёт 2:0. Мы играли как великая команда против отличного соперника. Я был рад, что мы так усердно работали как единое целое, что все так хотели сделать что-то для «Наполи». Игроки ни о чём не просят, они предоставляют себя в распоряжение команды», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

«Наполи» набрал 39 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А, опередив как раз «Милан». У команды Стефано Пиоли тоже 39 баллов, но она уступает неаполитанцам по дополнительным показателям.

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