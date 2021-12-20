Спаллетти прокомментировал победу «Наполи» в матче с «Миланом»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу в матче 18-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0).
«Что действительно порадовало меня, так это то, что мы не садились слишком глубоко в последние пять минут, мы сохранили баланс даже после того, как вырвались вперёд. Физическая подготовка — это основа футбола, но у нас были шансы сделать счёт 2:0. Мы играли как великая команда против отличного соперника. Я был рад, что мы так усердно работали как единое целое, что все так хотели сделать что-то для «Наполи». Игроки ни о чём не просят, они предоставляют себя в распоряжение команды», — приводит слова Спаллетти Football Italia.
«Наполи» набрал 39 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А, опередив как раз «Милан». У команды Стефано Пиоли тоже 39 баллов, но она уступает неаполитанцам по дополнительным показателям.
- 20 декабря 2021
-
03:44
-
00:55
-
00:49
-
00:42
-
00:35
-
00:27
-
00:16
- 19 декабря 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:45
-
23:34
-
23:32
-
23:29
-
23:02
-
22:52
-
22:50
-
22:36
-
22:35
-
22:26
-
22:21
-
22:18
-
22:09
-
22:04
-
21:52
-
21:46
-
21:41
-
21:29
-
21:25
-
21:20
-
21:14
-
21:09
-
21:06
-
21:02
-
20:55
-
20:40