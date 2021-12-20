«Байер» показал, как Лунёв весело проводит время с одноклубником

Немецкий клуб «Байер», за который выступает российский голкипер Андрей Лунёв, показал на видео в своём аккаунте в «ТикТоке», как весело россиянин проводит время с греческим защитником Панайотисом Рецосом.
На видео футболисты играют в игру крестики-нолики при помощи спортивного инвентаря. Ролик уже набрал больше 300 тыс. просмотров.
Права на видео принадлежат «Байеру». Видео доступно на странице «Байера» в «ТикТоке».
Напомним, летом 2021 года у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России. По истечении контракта с «Зенитом» Лунёв на правах свободного агента присоединился к «Байеру».
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