Лунёв — о дебюте в составе «Байера»: дальше — больше! Всем спасибо за поддержку
Поделиться
Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв, дебютировавший за немецкий клуб в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:1), поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Наконец-то дебют. Дальше — больше! Всем спасибо за поддержку!» — написал Лунёв на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, летом 2021 года у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России. По истечении контракта с «Зенитом» Лунёв на правах свободного агента присоединился к «Байеру».
Комментарии
- 11 декабря 2021
-
11:01
-
11:00
-
10:44
-
10:38
-
10:21
-
10:09
-
10:08
-
09:50
-
09:44
-
09:36
-
09:30
-
09:25
-
09:24
-
08:56
-
05:21
-
04:41
-
04:19
-
03:38
-
02:38
-
01:31
-
01:13
-
00:57
-
00:21
- 10 декабря 2021
-
23:50
-
23:47
-
23:31
-
23:25
-
23:10
-
23:05
-
23:04
-
22:56
-
22:55
-
22:50
-
22:32
-
22:25
Партнерский контент