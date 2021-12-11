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Лунёв — о дебюте в составе «Байера»: дальше — больше! Всем спасибо за поддержку

Лунёв — о дебюте в составе «Байера»: дальше — больше! Всем спасибо за поддержку
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Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв, дебютировавший за немецкий клуб в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:1), поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Наконец-то дебют. Дальше — больше! Всем спасибо за поддержку!» — написал Лунёв на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, летом 2021 года у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России. По истечении контракта с «Зенитом» Лунёв на правах свободного агента присоединился к «Байеру».

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