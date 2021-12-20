«Не лучший день в офисе». Зинченко написал пост после победы «Ман Сити» над «Ньюкаслом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко опубликовал пост в своём «инстаграме» после разгромной победы над «Ньюкасл Юнайтед» (4:0) в 18-м туре английской Премьер-лиги. Украинец провёл на поле весь матч. По разу отличились Рубен Диаш, Жоау Канселу, Рияд Марез и Рахим Стерлинг. На счету Александра голевая передача на Мареза.
«Не лучший день в офисе. Но всё равно потрясающий результат. Двигаемся дальше, «Манчестер Сити», — написал Зинченко.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Зинченко
Зинченко сыграл в шести матчах АПЛ нынешнего сезона и отметился одним ассистом. В турнирной таблице команда Хосепа Гвардиолы занимает первое место.
Видео гола Рияда Мареза с передачи Александра Зинченко
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