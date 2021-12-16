«Что за легенда!» Александр Зинченко опубликовал фото с Серхио Агуэро

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко опубликовал пост в своём «инстаграме», посвящённый бывшему одноклубнику Серхио Агуэро, который был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Украинец показал снимки с аргентинским форвардом.
«Что за легенда!» — написал Зинченко.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Зинченко
Зинченко сыграл в пяти матчах английской Премьер-лиги нынешнего сезона. В турнирной таблице команда Хосепа Гвардиолы занимает первое место.
В составе «горожан» Агуэро пять раз выиграл АПЛ, шесть раз завоевал Кубок лиги, трижды побеждал в Суперкубке страны, а также взял Кубок Англии в сезоне-2018/2019.
Видео гола Агуэро в матче с «Реалом»
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