«Что за легенда!» Александр Зинченко опубликовал фото с Серхио Агуэро

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко опубликовал пост в своём «инстаграме», посвящённый бывшему одноклубнику Серхио Агуэро, который был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Украинец показал снимки с аргентинским форвардом.

«Что за легенда!» — написал Зинченко.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Зинченко

Зинченко сыграл в пяти матчах английской Премьер-лиги нынешнего сезона. В турнирной таблице команда Хосепа Гвардиолы занимает первое место.

В составе «горожан» Агуэро пять раз выиграл АПЛ, шесть раз завоевал Кубок лиги, трижды побеждал в Суперкубке страны, а также взял Кубок Англии в сезоне-2018/2019.

Видео гола Агуэро в матче с «Реалом»

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