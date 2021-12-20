Куртуа — о матче с «Кадисом»: нельзя опускать руки из-за ничьей

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал результат матча 18-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (0:0).



«Этот матч был похож на встречи с «Осасуной» и «Вильярреалом». Соперники хорошо оборонялись и не оставляли нам пространства. Может, в первом тайме стоило быстрее двигать мяч. Во втором увеличили темп. К сожалению, победить не удалось, но у нас была хорошая победная серия. В среду нам предстоит играть на сложном поле. Нельзя опускать руки из-за ничьей, нужно двигаться вперёд», — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

«Реал» набрал 43 очка в 18 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кадис» за 17 матчей заработал 14 очков, команда располагается на 19-м месте в таблице.

Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Реал» — «Кадис»:

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