УЕФА присудил «Тоттенхэму» техническое поражение в матче Лиги конференций с «Ренном»

УЕФА присудил техническое поражение «Тоттенхэм Хотспур» в матче группового этапа Лиги конференций с «Ренном» со счётом 0:3, сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, ранее в «Тоттенхэме» произошла вспышка коронавирусной инфекции перед матчем Лиги конференций с «Ренном». В лондонском клубе было выявлено 6 случаев заражения ковидом. Матч Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн» должен был пройти в четверг, 9 декабря, в Лондоне. 8 декабря встреча была отменена.

«Ренн» набрал 14 очков и вышел в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА с первого места в группе G. «Тоттенхэм Хотспур » с 7 очками в активе стал третьим в группе и завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне. Вторым в группе стал «Витесс».