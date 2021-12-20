Созин: Черчесов будет играть в ЛЧ и добавит в копилку своих трофеев чемпионство Венгрии

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ференцвароша».

«Это идеальный выбор для тренерского роста. Черчесов будет в центре Европы, играть в Лиге чемпионов с серьёзным европейским клубом. Там есть свои традиции, плюс всё хорошо с финансами. Мы видели их против ЦСКА – по подходу и инфраструктуре там всё в порядке. Черчесов добавит в копилку трофеев чемпионство Венгрии.



Даже не могу представить, какой клуб из России мог бы соперничать с предложением от венгров. У «Спартака» ставка на итальянских специалистов. В ЦСКА, после того, как Гинер назвал Станислава Саламовича физруком, он бы не появился. Так что другие варианты для Черчесова – «Шахтёр» или киевское «Динамо». Но в нынешней политической ситуации это невозможно. Так что желаю ему удачи и титулов – это самое главное», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.