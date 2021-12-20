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Виллиан: после трёх месяцев в «Арсенале» сказал агенту, что хочу уйти. Деньги — не главное

Виллиан: после трёх месяцев в «Арсенале» сказал агенту, что хочу уйти. Деньги — не главное
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Бразильский полузащитник Виллиан рассказал, почему у него не получилось заиграть в «Арсенале».

Бразилец в августе расторг контракт с клубом после всего одного сезона и перешёл в «Коринтианс».

«Я не играл на своём уровне, потому что не был счастлив. Не хочу вдаваться в подробности, но я не был счастлив. Когда я приехал туда, я был счастлив, с самого начала был мотивирован. Я хотел преуспеть — новый клуб, новые партнёры, новый проект. Через три месяца я сказал своему агенту: «Пожалуйста, я хочу уйти». Я не хочу плохо говорить о клубе, потому что это большой клуб, у него большая история, там играли великие игроки.

Но это не сработало, и это было, конечно, самое сложное время в моей карьере. Я отказался от больших денег. Деньги не самое главное в жизни, нужно быть счастливым, получать удовольствие, просыпаться с желанием идти на тренировку. Я этого не чувствовал, поэтому сказал себе, своей семье и жене: «Я не могу оставаться здесь, я несчастлив в «Арсенале», я должен уйти». Для меня нечестно только из-за денег оставаться там, где ты не хочешь играть», — сказал Виллиан в подкасте Рио Фердинанда Vibe with Five.

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