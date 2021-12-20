«Ньюкасл» нацелился на защитника из лидера Чемпионшипа

Защитник «Фулхэма» Тосин Адарабиойо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 24-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает The Times.
По информации источника, футболист может перейти в стан «сорок» в зимнее трансферное окно. Руководство клуба надеется, что переход Адарабиойо поможет «Ньюкаслу» сохранить прописку в Премьер-лиге.
Центрбек играет за «Фулхэм» с 2020 года, куда перешёл из «Манчестер Сити» за € 1,65 млн. Контакт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.
В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Адарабиойо сыграл в 18 матчах и забил один гол. После 22 туров во втором английском дивизионе «Фулхэм» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея в своём активе 45 очков.
Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»:
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