«Ньюкасл» нацелился на защитника из лидера Чемпионшипа

Защитник «Фулхэма» Тосин Адарабиойо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 24-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает The Times.



По информации источника, футболист может перейти в стан «сорок» в зимнее трансферное окно. Руководство клуба надеется, что переход Адарабиойо поможет «Ньюкаслу» сохранить прописку в Премьер-лиге.



Центрбек играет за «Фулхэм» с 2020 года, куда перешёл из «Манчестер Сити» за € 1,65 млн. Контакт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.



В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Адарабиойо сыграл в 18 матчах и забил один гол. После 22 туров во втором английском дивизионе «Фулхэм» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея в своём активе 45 очков.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»:

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