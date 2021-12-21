Малиновский: на Евро я сделал максимум того, что мог. Я не тренировался в полную силу

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о травме, которая помешала ему удачно выступить на чемпионате Европы 2020 года.



«На Евро-2020 я сделал максимум из того, что мог сделать. Потому что Андрей Николаевич [Шевченко] понимал, что у меня есть проблема. Проблема была не в том, могу я играть или нет — я не мог тренироваться в полную силу. Если не работаешь в полную силу… Если бы я так тренировался, то вообще не мог бы играть в матчах.



Со Швецией я сыграл тридцать минут, но в дополнительное время у меня уже были проблемы, и после этого матча я два дня не мог даже спокойно ходить. Из-за этого меня не было в заявке с Англией — я не мог играть. Я очень хотел сыграть на Евро.



Мне когда-то вырезали аппендицит, и после этого образовался рубец. Была небольшая грыжа, и этот рубец давил, правая сторона вообще не работала. Я ничего не мог делать правой ногой, даже пас не мог отдать. На тренировках любое движение правой ногой или скручивание – и было очень больно. Ментально я уже понимал, потому что восемь месяцев играл с этой проблемой. Сейчас нужно перестраиваться, быть более креативным», – цитирует Малиновского Tribuna.com со ссылкой на ютуб-канал pressing.