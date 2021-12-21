Черчесов рассказал, что отказывал клубам после работы в сборной из-за свадьбы сына

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, накануне возглавивший венгерский «Ференцварош», рассказал, что отказывал некоторым клубам из-за свадьбы сына.
«Почему до назначения в «Ференцварош» не комментировал слухи о себе? Окончательно я освободился ближе к полуночи 12 декабря, когда закончилась свадьба сына. Проведение такого события в осетинском доме ― большое мероприятие, поэтому был сконцентрирован на этом. Раньше я смотрел только в сторону сборных, потому что работа там не помешала бы мне поженить сына. Клубам отказывал.
Что касается предложений от сборных — когда ты заточен на Катар, нацелен на поезд, который туда идёт, то готов запрыгнуть на соседний, который тоже туда направляется. Наш тренерский штаб был вовлечён в этот процесс. Я об этом думал. Сейчас наша семейная подготовка закончилась, а поезд в Катар уже проехал мимо. Поэтому был открыт и для клубной работы», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Полную версию интервью читайте на сайте в ближайшее время.
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