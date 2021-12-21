«Валенсия» обыграла «Леванте» со счётом 4:3, Черышев провёл на поле 60 минут

В ночь с 20 на 21 декабря на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии в рамках 18-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Валенсию». Гости одержали победу – 4:3.



Счёт был открыт в первом тайме. На 21-й минуте отличился полузащитник хозяев Хосе Кампанья. Через четыре минуты нападающий Рохер Марти после передачи Хосе Луиса Моралеса удвоил преимущество «Леванте».

Кампанья открыл счёт в матче:

Нападающий «Леванте» Марти упрочил преимущество своей команды:

На 44-й минуте полузащитник «летучих мышей» Гонсалу Гедеш сократил отставание своей команды в счёте. Голевую передачу на португальца сделал Уго Дуро. На 50-й минуте хавбек «Валенсии» Карлос Солер сравнял счёт с пенальти.

Гол Гедеша:

Солер сравнивает счёт с пенальти:

На 60-й минуте поле покинул российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев, его заменил Маркос де Соуза.



На 72-й минуте Солер оформил дубль, голевой пас на счету Гедеша. На 85-й минуте Гедеш забил свой второй гол в матче, результативную передачу отдал Маркос де Соуза.

Солер забивает свой второй гол в матче:

Гедеш оформляет дубль:

В добавленное ко второму тайму время отличился полузащитник «Леванте» Энис Барди, ему ассистировал Роберто Сольдадо.

Гол полузащитника «Леванте» Барди:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему помогали ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный рефери – Алонсо Де Эна Вольф.