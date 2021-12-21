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«Ньюкасл» хочет приобрести Джеко

«Ньюкасл» хочет приобрести Джеко
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«Ньюкасл» в зимнее трансферное окно попытается заполучить форварда «Интера» Эдина Джеко, информирует Daily Mail.

По информации источника, английский клуб готов предложить за боснийца приличную сумму. Впрочем, «Интер» вряд ли будет всерьёз рассматривать это предложение, так как Джеко хорошо адаптировался и клуб рассчитывает на его помощь в Серии А и Лиге чемпионов.

35-летний Джеко перешёл в «Интер» минувшим летом на правах свободного агента. До этого он выступал за «Рому», «Манчестер Сити» и другие клубы.

В нынешнем сезоне Джеко провёл за «Интер» 23 матча в чемпионате Италии и Лиге чемпионов и отметился 11 голами и 4 результативными передачами. Его контракт с миланцами действует до лета 2023 года.

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