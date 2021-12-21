Петраков — о Шотландии: всех игроков изучаю — до того, что знаю, как зовут их мам и пап

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от стыковых матчей за выход на ЧМ-2022.
В полуфинале украинцы встретятся со сборной Шотландии. Победитель этой пары в финале сыграет с победителем противостояния Уэльс — Австрия.
«У меня уже всё готово. Мне уже подготовили, у меня есть и Уэльс, и Австрия, я все три матча Шотландии уже посмотрел – очень крепкая команда. Всех игроков изучаю – до того, что знаю, как зовут их мам и пап, сколько детей у игрока, где играет, привычки и всё остальное. Я всех знаю. Великолепная команда с великолепным тренером. Очень сильный соперник.
Говорили, что я порадовался… Да, я порадовался, ведь мы были несеянными, могли [попасть] на Италию или Португалию. У меня свои эмоции. Все говорят, что я неправ, что я натворил, все шотландские болельщики меня разорвут. Радоваться – это моё право, я сложившийся взрослый человек. Молодые журналисты начали говорить, что я вытворил… Яйца кур не учат», – цитирует Петракова Tribuna.com со ссылкой на программу «Великий футбол».
- 21 декабря 2021
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