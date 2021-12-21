«Приветствуем в красно-чёрной семье». «Химки» объявили о подписании Мамаева

Полузащитник Павел Мамаев стал игроком «Химок». Футболист покинул «Ростов» по истечении контракта, поэтому к подмосковному клубу присоединился на правах свободного агента.

«Павел Мамаев стал игроком «Химок». Полузащитник подписал контракт с клубом — стороны согласовали все детали. Приветствуем Павла в красно-чёрной семье и желаем успехов в составе нашей команды!» — написала пресс-служба «Химок».

33-летний Мамаев выступал за «Ростов» с сентября 2019 года. За донскую команду в нынешнем сезоне полузащитник провёл шесть матчей в чемпионате России, не отметившись голевыми действиями. Ранее Мамаев выступал за «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо».

«Химки» после 18 туров РПЛ идут на последнем (16-м) месте турнирной таблицы с 14 очками.