«Ямайцы в «Спартаке» — не к добру». Уткин отреагировал на возможный трансфер красно-белых

Известный комментатор и спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на слухи о возможном переходе 24-летнего ямайского форварда бельгийского «Шарлеруа» Шамара Николсона в московский «Спартак». Уткин провёл параллель с другим ямайцем, Робертом Энтони Скарлеттом, который в 2002 году перешёл в стан красно-белых, но сыграл за команду лишь один матч.

«Не к добру в «Спартаке» ямайцы. Один парень с острова регги стал одним из самых одиозных приобретений в финале эпохи Андрея Червиченко. Помню, косички у него были красные (это я снова о ямайце, если что). Играл или нет — не помню. Помню, чем кончилось», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее «Спартак» анонсировал трансферные новости в «Твиттере», опубликовав ямайскую песню Sweat (A La La La La Long).

Николсон стал игроком «Шарлеруа» летом 2019 года, перейдя из словенского «Домжале» за € 1,5 млн. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 3 млн.

В текущем сезоне Шамара принял участие в 18 матчах за «Шарлеруа» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами. За сборную Ямайки Николсон дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл в её составе 29 матчей, забив 10 мячей.