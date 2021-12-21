Источник: «Спартак» заплатит за ямайского форварда «Шарлеруа» € 10 млн

Московский «Спартак» договорился о переходе 24-летнего ямайского форварда бельгийского «Шарлеруа» Шамара Николсона. Красно белые готовы заплатить за футболиста € 10 млн, информирует бельгийское издание Les Sports.

Ранее «Спартак» анонсировал трансферные новости в «Твиттере», опубликовав ямайскую песню Sweat (A La La La La Long).

Николсон стал игроком «Шарлеруа» летом 2019 года, перейдя из словацкого «Домжале» за € 1,5 млн. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 3 млн.

В текущем сезоне Шамара принял участие в 18 матчах за «Шарлеруа» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами. За сборную Ямайки Николсон дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл в её составе 29 матчей, забив 10 мячей.