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Источник: «Спартак» заплатит за ямайского форварда «Шарлеруа» € 10 млн

Источник: «Спартак» заплатит за ямайского форварда «Шарлеруа» € 10 млн
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Московский «Спартак» договорился о переходе 24-летнего ямайского форварда бельгийского «Шарлеруа» Шамара Николсона. Красно белые готовы заплатить за футболиста € 10 млн, информирует бельгийское издание Les Sports.

Ранее «Спартак» анонсировал трансферные новости в «Твиттере», опубликовав ямайскую песню Sweat (A La La La La Long).

Николсон стал игроком «Шарлеруа» летом 2019 года, перейдя из словацкого «Домжале» за € 1,5 млн. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 3 млн.

В текущем сезоне Шамара принял участие в 18 матчах за «Шарлеруа» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами. За сборную Ямайки Николсон дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл в её составе 29 матчей, забив 10 мячей.

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