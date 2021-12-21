Румменигге: Кьеза — отличный вариант для «Баварии»
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Бывший председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, который покинул свой пост в конце июня 2021 года, поделился мнением о нападающем туринского «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьезе.
«Могу подтвердить, что Кьеза — великолепный футболист. Он всегда демонстрировал это в сборной Италии, в «Ювентусе» и «Фиорентине». Он — отличный вариант для «Баварии», — приводит слова Румменигге Bayern & Germany со ссылкой на RTV38.
Напомним, Кьеза перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» на правах аренды в 2020 году. В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 12 матчах чемпионата Италии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Минувшим летом Кьеза стал чемпионом Европы в составе национальной команды Италии.
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