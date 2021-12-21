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Златан Ибрагимович пропустит матч 19-го тура Серии А «Эмполи» — «Милан»

Златан Ибрагимович пропустит матч 19-го тура Серии А «Эмполи» — «Милан»
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не сыграет в матче 19-го тура итальянской Серии А с «Эмполи», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, отсутствие шведского футболиста в заявке миланского клуба связано с повреждением. Ибрагимович испытывает проблемы с левым коленом, из-за чего тренерский штаб принял решение не заявлять форварда на ближайшую игру.

Матч 19-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Эмполи» — «Милан» состоится завтра, 22 декабря, на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи. Начало игры — в 22:45 мск. «Милан» в 18 встречах набрал 39 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Эмполи» (27) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Интер» (43).

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