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Лунёв рассказал о своём дебютном матче за «Байер»

Лунёв рассказал о своём дебютном матче за «Байер»
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Вратарь «Байера» Андрей Лунев прокомментировал свой дебют за команду в матче с «Ференцварошем» (0:1).

«Впервые я узнал о своём дебюте в понедельник или во вторник. Мне сказали, что я сыграю с командой из Будапешта. Я отреагировал: «Наконец-то!» Я не волновался, а был сосредоточен. Хотя немного волнения всё же было — в официальных матчах я не играл полгода, с мая. Так что, конечно, немного волновался.

Я ожидал, что у меня будет больше возможностей проявить себя, больше поработать. Но получилось нехорошо из-за результата, мы проиграли. Один удар – один гол. Конечно, я не ожидал этого. Разумеется, я недоволен, но любой, кто видел игру, может подтвердить, что я провёл неплохой матч. Игра сложилась так себе, но я наконец-то сыграл», – сказал Лунев в эфире клубного Youtube-канала.

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