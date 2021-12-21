Миранчук — в стартовом составе «Аталанты» на матч Серии А с «Дженоа»

«Аталанта» объявила стартовый состав на матч 19-го тура итальянской Серии А с «Дженоа». Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут.



«Аталанта»: Спортьелло, Джимсити, Демирал, Паломино, Хатебур, Копмейнерс, Фройлер, Дзаппакоста, Миранчук, Малиновский, Сапата.



Матч 19-го тура итальянской Серии А «Дженоа» — «Аталанта» состоится сегодня, 21 декабря, на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Начало встречи — в 22:45 мск.



Напомним, Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне в десяти матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов полузащитник забил гол и отдал голевую передачу. Контракт российского футболиста истекает в 2024 году.