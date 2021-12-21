«Вильярреал» разгромил «Алавес» в матче Примеры, Диа и Морено оформили по дублю

Сегодня, 21 декабря, на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале в рамках отложенного 4-го тура Примеры «Вильярреал» принимал «Алавес». Хозяева одержали победу – 5:2.



На 18-й минуте счёт открыл нападающий «жёлтой субмарины» Жерар Морено, ему ассистировал Даниэль Парехо. Через девять минут форвард хозяев Булайе Диа удвоил преимущество своей команды, голевую передачу сделал Ману Тригерос.

Морено открывает счёт в матче:

Диа забивает в ворота «Алавеса»:

За минуту до окончания основного времени первого тайма полузащитник «Алавеса» Пере Понс сократил отставание своей команды в счёте после паса Хоселу. На 65-й минуте Хоселу сравнял счёт.

Полузащитник «Алавеса» Понс отыгрывает один мяч:

Гол Хоселу:

На 76-й минуте Диа оформил дубль, голевой пас на счету Парехо. Через три минуты отличился Йереми Пино, Диа отметился результативной передачей.

Диа делает дубль:

Пино забивает в ворота «Алавеса»:

На 88-й минуте Морено забил свой второй гол в матче. Снаряд под удар форварда поднёс Альфонсо Педраса.

Второй мяч Морено в матче:

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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Валентин Писарро Гомес. Ему помогали ассистенты Хосе Антонио Гарридо Ромеро и Иван Массо. Резервный рефери – Давид Лопес Хименес.