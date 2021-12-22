Почеттино высказался о конкуренции между Доннаруммой и Навасом в «ПСЖ»

49-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино, возглавляющий французский «Пари Сен-Жермен», выразил мнение о конкуренции на вратарской позиции между Джанлуиджи Доннаруммой и Кейлором Навасом.

«Я думаю, что всё идёт хорошо. Все проходят через разные периоды развития, ассимиляции. Есть хорошее понимание каждой из сторон. Конкуренция важна, и она абсолютно здоровая. Это способствует развитию команды и уровня, который у нас есть каждый день. Мы должны благодарить наших голкиперов, потому что они изо дня в день отдают все силы.

С Кейлором у меня отличные отношения, нет ни малейшего конфликта. Иногда люди говорят то, что хотят услышать и начинают выдумывать различные сложные ситуации», — цитирует Почеттино Le10Sport.