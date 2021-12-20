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«Мы никогда не связывались с Зиданом». В «ПСЖ» опровергли переговоры с тренером

«Мы никогда не связывались с Зиданом». В «ПСЖ» опровергли переговоры с тренером
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что французский клуб никогда не выходил на связь с экс-наставником мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.

«Мы никогда не общались ни с Зиданом, ни с каким-либо другим тренером. Мы никогда не вели переговоры с бывшим наставником «Реала», — приводит слова Леонардо Europe 1.

49-летний Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.

Действующим главным тренером «ПСЖ» с января 2021 года является аргентинец Маурисио Почеттино. Под его руководством команда провела 60 матчей (42 победы, 8 ничьих, 10 поражений).

22 декабря «ПСЖ» в рамках 19-го тура французской Лиги 1 встретится с «Лорьяном» в гостях.

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