«Мы никогда не связывались с Зиданом». В «ПСЖ» опровергли переговоры с тренером

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что французский клуб никогда не выходил на связь с экс-наставником мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.



«Мы никогда не общались ни с Зиданом, ни с каким-либо другим тренером. Мы никогда не вели переговоры с бывшим наставником «Реала», — приводит слова Леонардо Europe 1.



49-летний Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.



Действующим главным тренером «ПСЖ» с января 2021 года является аргентинец Маурисио Почеттино. Под его руководством команда провела 60 матчей (42 победы, 8 ничьих, 10 поражений).



22 декабря «ПСЖ» в рамках 19-го тура французской Лиги 1 встретится с «Лорьяном» в гостях.