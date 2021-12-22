СМИ подыскали три возможные альтернативы Гвардиоле на случай его ухода из «Манчестер Сити»

Британское издание Manchester Evening News составило список из трёх кандидатов, которые могли бы заменить испанца Хосепа Гвардиолу на посту главного тренера «Манчестер Сити», сохранив при этом стиль команды.



Хотя у испанца ещё осталось 18 месяцев по контракту и он может подписать новое соглашение, всё хорошее в конце концов должно когда-нибудь закончиться, пишет издание.



На замену Гвардиоле газета предложила три кандидатуры: это наставник «Аякса» Эрик тен Хаг, главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман и рулевой сборной Италии Роберто Манчини.

Разгромная победа «Манчестер Сити» над «Ньюкаслом» в 18-м туре АПЛ. Видео доступно на «Чемпионате».

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Издание отметило, что Эрик тен Хаг громко заявил о себе в 2019 году, когда его «Аякс» дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, выбив из борьбы «Ювентус» и «Реал», а процент его побед равен 74. Вдобавок специалист хорошо отзывался о работе Гвардиолы, не скрывая, что в своей деятельности он равняется на испанца.



Выделила газета и плюсы Нагельсмана: добившись успехов с «Лейпцигом», он с лёгкостью справился с задачей управления элитной командой, возглавив мюнхенскую «Баварию». Сегодня мюнхенцы на 9 очков опережают ближайшего преследователя в Бундеслиге, а также являются одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.



«У Нагельсмана огромное будущее, и он может пойти по пути, намеченному Гвардиолой, когда он переехал из Мюнхена в Манчестер», — отмечает издание.



Под руководством Роберто Манчини «Манчестер Сити» в сезоне-2011/2012 стал чемпионом Англии, завоевав титул после 44-летнего перерыва. После этого итальянцу был гарантирован статус городской легенды, пишет газета, отмечая, что он прекрасно понимает, что хотят видеть на поле фанаты «Сити».