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СМИ подыскали три возможные альтернативы Гвардиоле на случай его ухода из «Манчестер Сити»

СМИ подыскали три возможные альтернативы Гвардиоле на случай его ухода из «Манчестер Сити»
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Британское издание Manchester Evening News составило список из трёх кандидатов, которые могли бы заменить испанца Хосепа Гвардиолу на посту главного тренера «Манчестер Сити», сохранив при этом стиль команды.

Хотя у испанца ещё осталось 18 месяцев по контракту и он может подписать новое соглашение, всё хорошее в конце концов должно когда-нибудь закончиться, пишет издание.

На замену Гвардиоле газета предложила три кандидатуры: это наставник «Аякса» Эрик тен Хаг, главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман и рулевой сборной Италии Роберто Манчини.

Разгромная победа «Манчестер Сити» над «Ньюкаслом» в 18-м туре АПЛ. Видео доступно на «Чемпионате».

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Издание отметило, что Эрик тен Хаг громко заявил о себе в 2019 году, когда его «Аякс» дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, выбив из борьбы «Ювентус» и «Реал», а процент его побед равен 74. Вдобавок специалист хорошо отзывался о работе Гвардиолы, не скрывая, что в своей деятельности он равняется на испанца.

Выделила газета и плюсы Нагельсмана: добившись успехов с «Лейпцигом», он с лёгкостью справился с задачей управления элитной командой, возглавив мюнхенскую «Баварию». Сегодня мюнхенцы на 9 очков опережают ближайшего преследователя в Бундеслиге, а также являются одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

«У Нагельсмана огромное будущее, и он может пойти по пути, намеченному Гвардиолой, когда он переехал из Мюнхена в Манчестер», — отмечает издание.

Под руководством Роберто Манчини «Манчестер Сити» в сезоне-2011/2012 стал чемпионом Англии, завоевав титул после 44-летнего перерыва. После этого итальянцу был гарантирован статус городской легенды, пишет газета, отмечая, что он прекрасно понимает, что хотят видеть на поле фанаты «Сити».

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