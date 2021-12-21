Гвардиола предупредил своих игроков о поведении за пределами поля в праздничный период

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что его игроки должны показывать правильные стандарты поведения не только на поле, но и за его пределами.

Ранее полузащитники «Сити» Джек Грилиш и Фил Фоден были замечены на вечеринке вскоре после победы над «Лидсом» (7:0) в 17-м туре АПЛ. После этого они не попали в стартовый состав на игру 18-го тура с «Ньюкаслом» (4:0).



«Это не была ротация. Я выбрал этот состав, потому что эти игроки заслужили играть, именно они, а не другие.



В рождественские праздники я уделяю много внимания поведению на поле и за его пределами. И когда за пределами поля поведение ненадлежащее, они не будут играть.



Мы должны быть сосредоточены всё время, и даже на фоне отвлекающих факторов в рождественские праздники мы всё равно должны быть сосредоточены», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Видеообзор матча «Ньюкасл» — «Ман Сити»:

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