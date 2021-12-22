Лерой Зане третий раз подряд стал игроком месяца в «Баварии»

Вингер Лерой Зане признан лучшим игроком ноября в мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба. Публикация размещена в официальном «инстаграме» «Баварии».
В ноябре 25-летний футболист провёл 5 матчей за «Баварию» во всех турнирах и забил 2 гола. Также Зане отдал 2 результативные передачи. Зане также становился лучшим игроком «Баварии» в сентябре и октябре.
Напомним, с 2016 по 2020 год Зане выступал в чемпионате Англии за «Манчестер Сити», в который перешёл из «Шальке-04». Контракт Зане с «Баварией» действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 60 млн.
В нынешнем сезоне Бундеслиги «Бавария» лидирует и опережает ближайшего соперника на 9 очков. В Лиге чемпионов мюнхенский клуб одержал все победы на групповом этапе. «Бавария» выступала в квартете с «Бенфикой», «Барселоной» и киевским «Динамо».
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