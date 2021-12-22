Араухо — о ничьей с «Севильей»: «Барса» заслуживала большего, во 2-м тайме мы были лучше
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал результат матча с «Севильей» (1:1) в матче испанской Ла Лиги.
«Мы сделали шаг вперёд, провели отличную игру против такого сложного соперника, как «Севилья». Мы заслуживали большего, потому что во втором тайме были намного лучше. В первом тайме у нас были хорошие отрезки, жаль, что они забили гол, воспользовавшись нашей невнимательностью. Мы на правильном пути.
Мы много работаем, молодые игроки, например Ферран [Жутгла], отлично работают. Нам нужно забивать больше одного гола, чтобы закрывать матчи. Мы работаем и надеемся исправить своё положение во втором круге», — цитирует Араухо Marca.
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