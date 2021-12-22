Тухель — о коронавирусе: это лотерея. Ты идёшь на работу, но не знаешь, попадёшь ли в офис

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, как ситуация с коронавирусом влияет на ежедневную работу.

«Это лотерея. Каждый день мы делаем тесты, сдаём ПЦР, и только потом тебя пускают в здание. Это первая лотерея: ты идёшь на работу, но не знаешь, попадёшь ли в офис. Это хорошо, потому что это гарантирует безопасность хотя бы на день, а на следующий день ты снова сдаёшь тест. Но ты никогда не знаешь, у кого будет положительный тест и кто выпадет из обоймы, и это тоже лотерея.

Мы планировали, строили планы с Льюисом Бейкером из академии, и теперь у него положительный тест. Мы начинаем с самого начала, всё планируем заново», — цитирует Тухеля сайт «Челси».

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси»:

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