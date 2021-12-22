Игроки «ПСЖ» подарили Мбаппе на день рождения футболку с числом 2050
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20 декабря нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отпраздновал свой 23-й день рождения.
Игроки команды, пришедшие поздравить Мбаппе, подарили ему футболку с числом 2050. Очевидно, таким образом партнёры намекают, чтобы Килиан продлил контракт с клубом, истекающий в следующем году.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Фабрицио Романо.
Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.
По информации RMC Sport, боссы парижан предложили Килиану самую высокую зарплату в клубе. Нападающий ещё не принял окончательного решения по поводу продолжения своей карьеры. Его хочет подписать мадридский «Реал».
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