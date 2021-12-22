Ловчев: статус Черчесова выше, чем у Вернидуба! У него титул чемпиона Польши и ¼ финала ЧМ

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ференцвароша».
«Ну, за Стасом следят – он с «Легией» выиграл чемпионат и Кубок Польши, со сборной России дошёл до четвертьфинала на чемпионате мира. Хотя потом был неудачный Евро-2020, но предыдущие заслуги никуда не делись.
Поступило предложение из европейского клуба, где успешно работал русскоязычный тренер с постсоветского пространства Сергей Ребров. Конечно, нужно идти. Что тут думать? Тренер должен работать, если долго простаивать – могут и забыть.
Статус Черчесова выше, чем у Вернидуба? Конечно, выше! Где этот Вернидуб работал, кто его знал до «Шерифа»? И что «Шериф»? Ну, выиграл у «Реала», у «Шахтёра». Потом получил по полной от «Интера» и того же «Реала», в плей-офф не вышел. У Черчесова титул чемпиона Польши и четвертьфинал чемпионата мира.
Я не помню, чтобы Черчесов в каком-то клубе ругался с руководителями. Думаю, Стас найдёт общий язык с президентом», — цитирует Ловчева «Советский спорт».
- 22 декабря 2021
-
11:12
-
10:55
-
10:35
-
10:29
-
10:17
-
10:04
-
10:00
-
09:55
-
09:39
-
09:28
-
09:20
-
09:16
-
08:54
-
08:36
-
08:30
-
07:50
-
07:21
-
06:52
-
06:38
-
06:29
-
06:14
-
05:50
-
05:19
-
04:55
-
04:46
-
04:37
-
04:18
-
03:57
-
02:31
-
02:09
-
01:26
-
01:00
-
00:50
-
00:43
-
00:38