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Ловчев: статус Черчесова выше, чем у Вернидуба! У него титул чемпиона Польши и ¼ финала ЧМ

Ловчев: статус Черчесова выше, чем у Вернидуба! У него титул чемпиона Польши и ¼ финала ЧМ
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Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ференцвароша».

«Ну, за Стасом следят – он с «Легией» выиграл чемпионат и Кубок Польши, со сборной России дошёл до четвертьфинала на чемпионате мира. Хотя потом был неудачный Евро-2020, но предыдущие заслуги никуда не делись.

Поступило предложение из европейского клуба, где успешно работал русскоязычный тренер с постсоветского пространства Сергей Ребров. Конечно, нужно идти. Что тут думать? Тренер должен работать, если долго простаивать – могут и забыть.

Статус Черчесова выше, чем у Вернидуба? Конечно, выше! Где этот Вернидуб работал, кто его знал до «Шерифа»? И что «Шериф»? Ну, выиграл у «Реала», у «Шахтёра». Потом получил по полной от «Интера» и того же «Реала», в плей-офф не вышел. У Черчесова титул чемпиона Польши и четвертьфинал чемпионата мира.

Я не помню, чтобы Черчесов в каком-то клубе ругался с руководителями. Думаю, Стас найдёт общий язык с президентом», — цитирует Ловчева «Советский спорт».

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