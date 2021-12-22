Ловчев: статус Черчесова выше, чем у Вернидуба! У него титул чемпиона Польши и ¼ финала ЧМ

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ференцвароша».



«Ну, за Стасом следят – он с «Легией» выиграл чемпионат и Кубок Польши, со сборной России дошёл до четвертьфинала на чемпионате мира. Хотя потом был неудачный Евро-2020, но предыдущие заслуги никуда не делись.



Поступило предложение из европейского клуба, где успешно работал русскоязычный тренер с постсоветского пространства Сергей Ребров. Конечно, нужно идти. Что тут думать? Тренер должен работать, если долго простаивать – могут и забыть.



Статус Черчесова выше, чем у Вернидуба? Конечно, выше! Где этот Вернидуб работал, кто его знал до «Шерифа»? И что «Шериф»? Ну, выиграл у «Реала», у «Шахтёра». Потом получил по полной от «Интера» и того же «Реала», в плей-офф не вышел. У Черчесова титул чемпиона Польши и четвертьфинал чемпионата мира.



Я не помню, чтобы Черчесов в каком-то клубе ругался с руководителями. Думаю, Стас найдёт общий язык с президентом», — цитирует Ловчева «Советский спорт».