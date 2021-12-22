Дзюба: хочу быть в сборной России, но не с такими подходами и выводами, как сейчас

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба заявил, что хотел бы вернуться в состав сборной России по футболу.



«Буду ли я в сборной, не мне решать. Я хочу там быть, но не с такими подходами и выводами, как сейчас. Как Карпин сказал, что голы Дзюбы, когда команда проигрывает, не считаются. Как это? Я что, должен и в защите играть, и забивать, а потом просить защитников, чтобы не пропускали? Получается, для одного — одни критерии, для другого — другие. А должны быть для всех одинаковые», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».



Напомним, стыковой матч со сборной Польши состоится 24 марта 2022 года. В случае победы команда Валерия Карпина встретится с победителем пары Швеция – Чехия. Этот матч также станет домашним. Национальная команда, которая пройдёт обе стадии, выйдет в основную стадию мундиаля. Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.