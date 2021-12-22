Суд аннулировал штраф Жерара Пике в размере € 2,1 млн

Верховный суд Испании аннулировал штраф в размере € 2,1 млн, наложенный на защитника «Барселоны» Жерара Пике, сообщает Marca.



По информации источника, футболист получил штраф за задолженность по уплате налогов в период с 2008 по 2010 год. Суд подозревал, что игрок уклоняется от уплаты налоговых выплат, но Пике смог доказать свою невиновность.



Пике выступает за «Барселону» с 2008 года, куда перешёл из «Манчестер Юнайтед» за € 5,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 7,5 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Пике сыграл в 14 матчах, забил один гол и заработал пять жёлтых карточек.

Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:

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