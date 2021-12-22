Генеральный директор «Рубина» рассказал о будущем Леонида Слуцкого и Хвичи Кварацхелии
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Леонида Слуцкого и полузащитника Хвичи Кварацхелии.
«Слуцкий уходит? Да вы что! Хвича тоже остаётся. Если за него 20 миллионов дадут? Не смогу отказаться», — цитирует Сайманова «Рейтинг Букмекеров».
Ранее появилась информация, что «Вест Хэм Юнайтед» проявляет наибольший интерес к Хвиче. Руководство «молотобойцев» рассчитывает завершить сделку в зимнее трансферное окно. Напомним, Кварацхелия перешёл в «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В нынешнем сезоне в 15 матчах Российской Премьер-Лиги Кварацхелия забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Действующий контракт полузащитника с казанским «Рубином» рассчитан до лета 2024 года.
Новость по теме«Вест Хэм» лидирует в борьбе за Хвичу Кварацхелию
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