Бернардески: «Ювентус» не может позволить себе играть высокомерно. Мы не «Реал»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески рассказал о взаимодействии в туринской команде.



«Раньше мы были коллективом, но не командой. Постепенно связи наладились, а за последние полтора месяца мы обрели гармонию, помогая друг другу. Мы не можем позволить себе играть высокомерно. Мы не мадридский «Реал», — приводит слова Бернардески Football Italia со ссылкой на DAZN.

Туринский «Ювентус» в 19 матчах набрал 34 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является миланский «Интер», в 18 встречах набравший 43 очка. В следующем туре чемпионата Италии сезона-2021/2022 туринский «Ювентус» сыграет с «Наполи». Встреча пройдёт 6 января 2022 года.