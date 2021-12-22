Бернардески: «Ювентус» не может позволить себе играть высокомерно. Мы не «Реал»
Поделиться
Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески рассказал о взаимодействии в туринской команде.
«Раньше мы были коллективом, но не командой. Постепенно связи наладились, а за последние полтора месяца мы обрели гармонию, помогая друг другу. Мы не можем позволить себе играть высокомерно. Мы не мадридский «Реал», — приводит слова Бернардески Football Italia со ссылкой на DAZN.
Туринский «Ювентус» в 19 матчах набрал 34 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является миланский «Интер», в 18 встречах набравший 43 очка. В следующем туре чемпионата Италии сезона-2021/2022 туринский «Ювентус» сыграет с «Наполи». Встреча пройдёт 6 января 2022 года.
Комментарии
- 22 декабря 2021
-
23:14
-
23:07
-
23:00
-
23:00
-
22:55
-
22:51
-
22:39
-
22:37
-
22:36
-
22:28
-
22:25
-
22:14
-
21:59
-
21:53
-
21:49
-
21:42
-
21:38
-
21:36
-
21:28
-
21:22
-
21:03
-
20:58
-
20:54
-
20:49
-
20:32
-
20:28
-
20:22
-
20:15
-
20:09
-
20:09
-
20:00
-
19:55
-
19:51
-
19:42
-
19:42
Партнерский контент