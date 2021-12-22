«Фиорентина» без Кокорина избежала поражения в матче с «Вероной»
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В матче 19-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Верона» принимала «Фиорентину». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 17-й минуте счёт открыл нападающий «Вероны» Кевин Ласанья. На 81-й минуте форвард «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли сравнял счёт.
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку «фиалок» на этот матч, однако так и не появился на поле.
«Верона» набрала 24 очка и поднялась на 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Фиорентина» (32) — на 7-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер», в 19 встречах набравший 46 очков. Действующий чемпион Италии — «Интер».
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