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«Фиорентина» без Кокорина избежала поражения в матче с «Вероной»

«Фиорентина» без Кокорина избежала поражения в матче с «Вероной»
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В матче 19-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Верона» принимала «Фиорентину». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 17-й минуте счёт открыл нападающий «Вероны» Кевин Ласанья. На 81-й минуте форвард «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли сравнял счёт.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку «фиалок» на этот матч, однако так и не появился на поле.

«Верона» набрала 24 очка и поднялась на 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Фиорентина» (32) — на 7-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер», в 19 встречах набравший 46 очков. Действующий чемпион Италии — «Интер».

Италия - Серия А. 19-й тур
22 декабря 2021, среда. 20:30 МСК
Верона
Верона
Окончен
1 : 1
Фиорентина
Флоренция
1:0 Ласанья – 17'   1:1 Кастровилли – 81'
Комментарии
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