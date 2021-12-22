«Интер» обыграл «Торино» в домашнем матче Серии А
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В матче 19-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Интер» принимал «Торино». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 30-й минуте единственный гол забил защитник «Интера» Дензел Думфрис. Результативную передачу отдал нападающий миланской команды Эдин Джеко.
Миланский «Интер» в 19 встречах набрал 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Торино» (25) — на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Наполи» (39) и «Милан» (39). Действующий чемпион Италии — «Интер». В следующем туре чемпионата Италии миланский «Интер» сыграет с «Болоньей», а «Торино» проведёт встречу с «Аталантой».
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