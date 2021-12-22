Головин пропускает матч с «Ренном» из-за сомнительного результата теста на коронавирус

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускает матч 19-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» из-за сомнительного результата теста на коронавирус, сообщает «Спорт-экспресс». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
Накануне тренерский штаб «Монако» включил Головина в список игроков, заявленных на эту встречу, однако сегодня, 22 декабря, российский футболист был исключён из заявки.
Матч 19-го тура французской Лиги 1 «Монако» — «Ренн» в эти минуты проходит на стадионе «Луи II» в Фонвьей.
Напомним, Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В нынешнем сезоне 25-летний российский футболист принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. С 2015 года Головин вызывается в национальную команду России.
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