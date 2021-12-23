Брендан Роджерс о поражении от «Ливерпуля»: Варди не бил пенальти из-за травмы

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Ливерпулем». По ходу встречи его подопечные были впереди со счётом 3:1, но в итоге проиграли в серии послематчевых пенальти.
По словам Роджерса, нападающий «Лестера» Джейми Варди, который еще в первом тайме забил два гола, не участвовал в серии послематчевых пенальти из-за травмы колена. Нападающий получил ее еще в основное время, но остался на поле, поскольку «Лестеру» после ряда проведенных замен было не на кого его менять, пишет Daily Mail.
«В первом тайме мы были великолепны и выглядели реальной угрозой. Приехать на «Энфилд »и забить три гола…, а ведь мы могли забить четыре или пять. Но втором тайме мы бросили все на это, хотя в концовке казалось, что мы пройдём дальше. Обидно пропускать гол на 95-й минуте. Мне было жаль парней, они так много вложили в эту игру», — сказал специалист.
Напомним, в ночь с 22 на 23 декабря мск на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» принимал «Лестер Сити». В основное время матч закончился со счётом 3:3. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты красных (5:4). Резервный вратарь «Ливерпуля» Кивин Келлехер отразил два пенальти.
В полуфинале турнира «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом».
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