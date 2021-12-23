«Ливерпуль» победил «Лестер» по пенальти в 1/4 финала Кубка лиги, отыгравшись с 1:3

В ночь с 22 на 23 декабря мск на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» принимал «Лестер Сити». В основное время матч закончился со счётом 3:3.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 9-й минуте отличился нападающий «лис» Джейми Варди, ему ассистировал Джеймс Мэддисон.
Через четыре минуты Варди оформил дубль, голевой пас на счету Патсона Даки. На 19-й минуте отставание в счёте сократил полузащитник красных Алекс Окслейд-Чемберлен, результативную передачу сделал Роберто Фирмино.
На 33-й минуте полузащитник «Лестера» Мэддисон забил гол. На 68-й минуте отличился форвард красных Диогу Жота, голевую передачу оформил Такуми Минамино. В добавленное ко второму тайму время забил Минамино, ему ассистировал Джеймс Милнер.
В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты красных (5:4).
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Эндрю Мэдли. Ему помогали ассистенты Эдриан Холмс и Эдвард Смарт. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.
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