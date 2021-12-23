«Милан» стал второй командой в истории Серии А по количеству побед за год

В текущем календарном году «Милан» одержал 17 побед в гостевых матчах в рамках итальянской Серии А — это второй результат в истории национального чемпионата.
Как сообщает Opta, взяв верх над «Эмполи» в матче 19-го тура чемпионата Италии, «россонери» стали второй командой в истории серии А, которая одержала не менее 17 побед за календарный год. Рекорд принадлежит «Наполи», который в 2017 году побеждал в гостях 18 раз.
Напомним, 22 декабря «Милан» в гостях обыграл «Эмполи» со счётом 4:2. После этого подопечные Стефано Пиоли поднялись на второе место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Лидирует «Интер», у которого на четыре балла больше. На третьем месте идёт «Наполи» — 39 очков.
Свой следующий матч «Милан» 6 января, когда дома примет «Рому».
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