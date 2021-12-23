Ботхейм: это здорово, что «Краснодар» готов столько заплатить за меня

Новичок «Краснодара» Эрик Ботхейм, который перебрался в стан «быков» из норвежского «Будё-Глимт», прокомментировал свой трансфер.
«Мой уход из «Будё-Глимт» — это очень грустно. Я мог бы играть там ещё очень много времени. Но когда поступает такое предложение, я не думаю, что клуб или я имеем право ответить отказом.
Я счастлив, что получил возможность попробовать свои силы в чемпионате России. Думаю, это круто, что «Краснодар» готов за меня столько заплатить. Я надеюсь оправдать вложения.
Создаёт ли сумма трансфера дополнительное давление на меня? Я просто считаю, что это круто, и меня это не особо волнует. Я стараюсь сосредоточиться на том, чтобы забивать голы и стать лучшим футболистом в новой команде.
Я всегда мечтал поиграть в футбол за границей, а тут появился российский топ-клуб, который меня захотел. Когда появилась такая возможность, я не мог сказать нет. Я видел видео игры «Краснодара», и, похоже, они играют в классный футбол, который мне подходит. Это шаг вперед по сравнению с Норвегией. Я надеюсь, что смогу соответствовать высоком уровню», — приводит слова Ботхейма TV2.
- 23 декабря 2021
-
10:01
-
10:01
-
09:41
-
09:33
-
09:32
-
09:22
-
09:05
-
08:55
-
07:59
-
07:50
-
05:59
-
05:19
-
04:56
-
04:33
-
03:57
-
03:13
-
02:47
-
02:16
-
01:28
-
01:20
-
01:10
-
00:59
-
00:54
-
00:46
-
00:45
-
00:43
-
00:43
-
00:24
-
00:20
-
00:07
- 22 декабря 2021
-
23:57
-
23:56
-
23:49
-
23:46
-
23:43