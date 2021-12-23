Ботхейм: это здорово, что «Краснодар» готов столько заплатить за меня

Новичок «Краснодара» Эрик Ботхейм, который перебрался в стан «быков» из норвежского «Будё-Глимт», прокомментировал свой трансфер.

«Мой уход из «Будё-Глимт» — это очень грустно. Я мог бы играть там ещё очень много времени. Но когда поступает такое предложение, я не думаю, что клуб или я имеем право ответить отказом.

Я счастлив, что получил возможность попробовать свои силы в чемпионате России. Думаю, это круто, что «Краснодар» готов за меня столько заплатить. Я надеюсь оправдать вложения.

Создаёт ли сумма трансфера дополнительное давление на меня? Я просто считаю, что это круто, и меня это не особо волнует. Я стараюсь сосредоточиться на том, чтобы забивать голы и стать лучшим футболистом в новой команде.

Я всегда мечтал поиграть в футбол за границей, а тут появился российский топ-клуб, который меня захотел. Когда появилась такая возможность, я не мог сказать нет. Я видел видео игры «Краснодара», и, похоже, они играют в классный футбол, который мне подходит. Это шаг вперед по сравнению с Норвегией. Я надеюсь, что смогу соответствовать высоком уровню», — приводит слова Ботхейма TV2.